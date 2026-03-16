Si è parlato troppo dello scudetto? De Winter: "No, pensiamo a fare punti e poi vediamo..."

Il difensore rossonero Koni De Winter ha detto la sua sulla sconfitta del Milan in casa della Lazio, ieri sera all'Olimpico, ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Se si è parlato troppo della corsa scudetto? No, abbiamo affrontato la partita come le altre volte. Nel primo tempo abbiamo faticato anche per merito della Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita. Noi pensiamo partita per partita, poi è normale guardare la classifica, ma pensiamo a una partita alla volta.

Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Loro sono ripartiti forte, però è anche merito loro che hanno fatto una bella partita. Classifica? Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in ogni partita e fare più punti possibili, poi vediamo cosa succede".