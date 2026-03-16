Milan tra sogno scudetto e obiettivo Champions. De Winter: "Facciamo più punti possibili, poi..."

Doveva essere il weekend dove si riapriva lo scudetto e invece l'Inter ne esce paradossalmente avvantaggiata di un punto. Merito della Lazio e del 1-0 rifilato al Milan nel posticipo della domenica sera giocato all'Olimpico. Un ko che mette la luce sugli ormai annosi problemi rossoneri e di cui ha parlato al termine del match Koni De Winter.

Queste le considerazioni fatte a Milan Tv dal difensore centrale belga: "Abbiamo fatto tanti errori a livello tecnico nel primo tempo. Ma i meriti vanno anche alla Lazio: ha fatto una grande partita. Nella secondo tempo ci siamo poi un po' ripresi ma il gol non è arrivato. C'è rammarico ma la partita ormai è andata e guardiamo avanti".

E sugli obiettivi futuri, aggiunge: "Vogliamo proseguire il campionato affrontando le gare come sempre, cercando di raccogliere più punti possibili. A quel punto vedremo dove riusciremo ad arrivare".