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Milan tra sogno scudetto e obiettivo Champions. De Winter: "Facciamo più punti possibili, poi..."

Milan tra sogno scudetto e obiettivo Champions. De Winter: "Facciamo più punti possibili, poi..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 08:23Serie A
Niccolò Righi

Doveva essere il weekend dove si riapriva lo scudetto e invece l'Inter ne esce paradossalmente avvantaggiata di un punto. Merito della Lazio e del 1-0 rifilato al Milan nel posticipo della domenica sera giocato all'Olimpico. Un ko che mette la luce sugli ormai annosi problemi rossoneri e di cui ha parlato al termine del match Koni De Winter.

Queste le considerazioni fatte a Milan Tv dal difensore centrale belga: "Abbiamo fatto tanti errori a livello tecnico nel primo tempo. Ma i meriti vanno anche alla Lazio: ha fatto una grande partita. Nella secondo tempo ci siamo poi un po' ripresi ma il gol non è arrivato. C'è rammarico ma la partita ormai è andata e guardiamo avanti".

E sugli obiettivi futuri, aggiunge: "Vogliamo proseguire il campionato affrontando le gare come sempre, cercando di raccogliere più punti possibili. A quel punto vedremo dove riusciremo ad arrivare".

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