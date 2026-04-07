Sporting CP-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres torna da ex, Calafiori titolare a sinistra

E' programmato per le ore 21 il quarto di finale di Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal, in programma all'Estádio José Alvalade. Queste le formazioni ufficiali della gara, con i padroni di casa che si affidano a Luis Suarez come centravanti, mentre Catamo, Trincão e Gonçalves agiranno alle sue spalle.

SPORTING CP (4-2-3-1) Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo; João Simões, Morita; Catamo, Trincão, P. Gonçalves; Luis Suárez.

Allenatore: Rui Borges.

Nell'Arsenal torna Raya tra i pali, con Calafiori e White sulle fasce e Gabriel-Saliba centrali della difesa a quattro. Zubimendi e Rice agiranno nel duo di centrocampo, mentre Madueke, Ødegaard e Trossard saranno i tre fantasisti dietro Gyokeres, grande ex della gara con 68 gol in 66 presenze con la maglia biancoverde in due campionati portoghesi.

ARSENAL (4-2-3-1) Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Ødegaard, Trossard; Gyökeres.

Allenatore: Mikel Arteta.