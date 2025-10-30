Milan, ultimatum a Gimenez. Mercato, da Zirkzee a Panichelli e Dovbyk, il punto

Santiago Gimenez continua a far discutere in casa del Milan. Un solo gol per lui in questo inizio di stagione - in Coppa Italia - in 11 apparizioni: in casa rossonera aspettano una sua svolta realizzativa.

Secondo La Gazzetta dello Sport nonostante la fiducia ribadita dal tecnico Massimiliano Allegri, il messicano è ora sotto esame: l’ad Giorgio Furlani e il diesse Igli Tare si starebbero già guardando intorno in vista del mercato invernale.

Anche se è prematuro parlare di trattative, sondaggi e contatti, il tema è sul tavolo. In estate è saltato lo scambio con Artem Dovbyk: non è da escludere che la pista si possa riaprire a gennaio. In questo modo per entrambi i giocatori potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi. Dipenderà dalle decisioni che prenderanno i vari scontenti che possono diventare opportunità.

Da Zirkzee a Panichelli

I nomi? Nella lista dei delusi c’è sicuramente l'ex Bologna Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United. In questo caso difficilmente i rossoneri faranno però la prima mossa, dovrebbe dunque essere lui a proporsi, magari con la formula vantaggiosa del prestito. Spunta anche il nome di Joaquin Panichelli, 23 anni, centravanti argentino dello Strasburgo a segno anche ieri sera: in totale sono 10 reti in 11 partite in questo inizio di stagione.

Un altro profilo che può fare al caso dei rossoneri è Jonathan Burkardt, 25 anni, attaccante tedesco dell’Eintracht Francoforte: 9 gol in 12 partite tra campionato, coppa e Champions League per lui.