Catanzaro, Aquilani: "Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro importante, hanno giocato bene tutti"

Il Catanzaro espugna il San Nicola con autorità, supera il Bari 2-0 grazie alle firme di Pontisso e Antonini e rilancia con forza le proprie ambizioni. Nel post gara, un Alberto Aquilani soddisfatto ma lucido analizza così il successo dei giallorossi. “È una vittoria importante per noi, contro una squadra che aveva approcciato bene la partita e che nei primi minuti ha avuto la pazienza giusta nel gestire il gioco”, spiega l’allenatore del Catanzaro. “Forse potevamo alzare un po’ di più il ritmo del palleggio per provare a creare quegli spazi che il Bari non concedeva, ma la vera maturità della squadra è stata proprio quella di avere pazienza nei momenti chiave. Dobbiamo invece migliorare la gestione degli ultimi minuti, perché una gara del genere non si può rimettere in discussione. Oggi hanno giocato bene tutti. Questa squadra è composta da giocatori che stanno dando qualcosa in più, come Pittarello, che si sta meritando il posto con le prestazioni e non con le parole. Mi auguro che non cali nemmeno di un centimetro, anche perché questa categoria non lo permette.

Credo che si debba continuare sulla scia di quanto fatto nelle ultime settimane. È una squadra che deve ancora crescere e che ha cambiato tanto, ma oggi stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro importante. Sono ragazzi seri, con valori morali alti e un mix del genere ti porta a essere competitivo. Con prestazioni così aumentano le possibilità di vincere e tutto quello che proponiamo diventa produttivo. Dobbiamo però restare con i piedi per terra, perché la strada è ancora lunga. Questa vittoria mi rende orgoglioso perché lavoriamo bene e i giocatori si stanno prendendo i loro meriti. Io resto equilibrato: la testa è già alla gara con il Cesena. Sono molto contento perché ho visto una squadra determinata a fare la partita dal primo all’ultimo minuto”.