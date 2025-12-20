Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson

Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:01Probabili formazioni
Lorenzo Di Benedetto

Le probabili formazioni di Juventus-Roma e le ultime dai campi (Sabato, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva la Juventus.
Luciano Spalletti per il match contro la Roma sembra orientato a confermare al 3-4-2-1: in porta ancora spazio a Di Gregorio. In difesa mancherà lo squalificato Koopmeiners e al suo posto giocherà Bremer, a completare il reparto ci saranno Kalulu e Kelly anche perché Rugani e Cabal sono alle prese con degli affaticati muscolari. A centrocampo sulla destra agirà McKennie, in mezzo toccherà a Locatelli e Thuram, a sinistra, invece, ci sarà Cambiaso. Mentre sulla trequarti ci saranno Conceicao e Yildiz che supporteranno Openda che è favorito su David.

Come arriva la Roma.
In vista della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium contro la Juventus, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a quella di Dovbyk ancora ai box per una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Tra i pali spazio a Svilar, protetto da una difesa a tre composta da Celik, Mancini ed Hermoso. Sulle corsie esterne agiranno Wesley a destra e Rensch a sinistra, confermato dopo l’ottima prestazione contro il Como. In mezzo al campo la diga sarà affidata alla coppia Cristante-Koné. Sulla trequarti toccherà a Soulé e Pellegrini supportare l’unica punta. Dybala si è allenato bene, come annunciato da Gasperini, ed è in ballottaggio con Ferguson.

Editoriale di Marco Conterio
