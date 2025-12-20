Fattori analizza la crisi della Fiorentina: "Tardato l'esonero di Pioli e ora quello di Vanoli"

Per parlare del momento di crisi della Fiorentina e dell'ennesima sconfitta subita sul campo del Losanna, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex attaccante e allenatore Sauro Fattori. Queste le sue parole: "Se noi iniziamo a manipolare e dare fake news come sul caso di Mandragora ci uccidiamo da soli. Io dico che è giusto criticare perché non stanno facendo bene il loro lavoro, ma se ci si mette a guardare tutto non si va avanti. Io ieri sono stato il primo a dire che siamo inguardabili. Abbiamo problemi di allenatore e giocatori.

Ieri ho visto Kouame terzino sinistro. Lo puoi far giocare ma non li. Ci vuole serietà e mi sembra che ora non ci sia. Le sostituzioni di ieri sono un copia e incolla. Vanoli magari non è un problema, ma non lo risolve neanche il problema".

Che ne pensa del ritiro fino alla prima vittoria?

"Non è questo il punto. Noi abbiamo tardato a mandare via Pioli e ora stiamo tardando anche con Vanoli. Io l'ho detto, se Vanoli lo giudichi per la partita con l'Udinese sbagli. Era meglio se la società diceva "andiamo in fondo con Vanoli", bene o male non cambiamo. Serve essere anche obbiettivi, finché non c'è la matematica io non perdo speranze, però qui la matematica manca poco per raggiungerla. Siamo all'interno di un disastro assoluto".