Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta e le ultime dai campi (Domenica, ore 20.45, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Genoa.

Buone notizie per Daniele De Rossi in vista della gara contro l’Atalanta. Il rientro in gruppo oggi di Ostigard mette il norvegese in ballottaggio con il danese Otoa per una maglia da titolare nella difesa davanti a Leali. A completare il pacchetto arretrato ci saranno Marcandalli e Vasquez con Norton-Cuffy e Martin sulle corsie laterali. A centrocampo ballottaggio fra Thorsby ed Ellertsson per una maglia da titolare mentre Malinovskyi sarà come sempre il regista e Frendrup occuperà la posizione di centro-destra. In attacco Colombo è certo di una maglia da titolare mentre resta da capire la situazione extra-campo di Vitinha. In caso di forfait è pronto Ekuban.

Come arriva l'Atalanta.

L’Atalanta deve ritrovare a Genova la vittoria in trasferta che in campionato manca dal 21 settembre. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Kolasinac, Hien e il ballottaggio tra Scalvini e Ahanor (considerando le assenze di Kossounou e Djimsiti); a centrocampo confermato Ederson con De Roon; Zappacosta verrà schierato a destra (visto l'infortunio di Bellanova), mentre a sinistra Bernasconi leggermente favorito su Zalewski. Davanti confermati Scamacca e De Ketelaere, mentre a sinistra ballottaggio tra Daniel Maldini e Sulemana.