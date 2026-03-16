Mkhitaryan salta Fiorentina-Inter, Napoli su Butez. Parla l'agente di Allegri: le top news delle 18

Henrikh Mkhitaryan salterà Fiorentina-Inter. L'armeno ha riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra e non prenderà parte alla gara di domenica contro i viola all'Artemio Franchi. Dovrebbe invece tornare regolarmente a disposizione, come riportato da TMW, Alessandro Bastoni. Oggi il classe '99 ha svolto un lavoro differenziato come Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Il Mattino tratta già di mercato e nello specifico di quello del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano sul suo sito online, Antonio Conte sarebbe rimasto stregato da Jean Butez, portiere del Como, che si candida a diventare un obiettivo degli azzurri per l'estate.

Giovanni Branchini, agente di mister Massimiliano Allegri, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 parlando anche del sogno Scudetto dei rossoneri: "Il suo messaggio è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza".

La Cremonese non avrà Jamie Vardy questa sera contro la Fiorentina. Il centravanti è alle prese con un trauma contusivo alla coscia riportato nella precedente sfida persa contro il Lecce. Nicola cercherà l'impresa privo dell'inglese.