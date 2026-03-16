TMW Juventus, doppia possibilità per Dusan Vlahovic. C'è l'opzione bonus alla firma

La Juventus guarda con ottimismo crescente alla trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Sul tavolo ci sono due opzioni, in uno schema che ricorda quello adottato per Luciano Spalletti: un contratto annuale oppure uno biennale, con condizioni diverse in ciascun caso. Il futuro del bomber serbo potrebbe intrecciarsi con quello dell'allenatore, ma il nodo centrale resta l'ingaggio: trovare un'intesa attorno ai 7 milioni di euro è la priorità assoluta, anche perché Kenan Yildiz rappresenta il tetto salariale che il club non intende superare nei prossimi anni.

Una volta stabilita la base fissa, si lavorerà con ogni probabilità a un bonus alla firma, sul modello di quello riconosciuto al turco (circa 6 milioni spalmati su quattro stagioni, che si traducono in un incremento reale di poco più di un milione a stagione). Con questa struttura, Vlahovic potrebbe percepire tre milioni in caso di annuale o cinque per un biennale: una soluzione che permetterebbe alla Juventus di tamponare un attacco che, in estate estate, rischia di perdere sia Openda che David, entrambi in uscita quasi certa.

Accettare un compromesso sarebbe però una svolta per il fronte Vlahovic. Il suo entourage ha fin qui mostrato poca disponibilità a trattare al ribasso, puntando a confermare gli 8 milioni netti concordati quattro anni e mezzo fa. Al momento, però, non arrivano offerte concrete dall'estero, e il Milan si è chiamato fuori. Restano da monitorare Roma e Inter, soprattutto quest'ultima: molto dipenderà da cosa accadrà con Marcus Thuram, che potrebbe partire in caso di offerta dall'Arabia Saudita.