Morrison del Liverpool convocato per Italia-Nord Irlanda, il ct O'Neill: "Fa passi da gigante"

Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha parlato ai microfoni dell'edizione nordirlandese di BBC Sports, commentando la lista dei giocatori da lui convocati per il playoff contro l'Italia di Bergamo del 26 marzo.

Una delle novità più sostanziose è nella presenza per la prima volta di Kieran Morrison, giovane esterno d'attacco che gioca con la squadra B del Liverpool. E il suo ct O'Neill ne parla in questi termini: "Kieran sta facendo davvero dei passi da gigante al Liverpool, sta vivendo una grande stagione con la loro squadra Under 21, segnando un sacco di gol. Recentemente poi è stato portato in panchina e gli hanno fatto fare qualche minuto. La nostra squadra è da 28 uomini e sentivo che fosse l'occasione giusta per inserire Kieran".

Prosegue e conclude quindi O'Neill: "Una parte del mio lavoro è proteggere il futuro del team, e inserire giovani calciatori ai loro inizi è un'opportunità. Mi sento in grado di poterlo fare. Noi abbiamo la chance di vederli all'opera, si sta allenando a un buon livello con il Liverpool, tutti i resoconti su di lui sono estremamente positivi, ed è stato anche in forza alle nostre selezioni giovanili ed è stato davvero piacevole".