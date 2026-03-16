TMW Allegri ha sempre difeso Leao, ma il punto di rottura è prossimo. Certi atteggiamenti stonano

Rafael Leao è arrivato a un bivio dopo quanto successo ieri con Massimiliano Allegri. Il rapporto con il Milan si è complicato nel corso degli ultimi mesi e il club, pur non avendo fretta di liberarsi del suo numero dieci, difficilmente chiuderebbe la porta a una proposta concreta che potrebbe arrivare in estate. Non sarà messo sul mercato, ma dall'altro lato nessuno si opporrebbe a un'offerta di buon livello.

Allegri lo ha messo nelle condizioni di rendere fin dove ha potuto, difendendolo. Il tecnico livornese ha preso più volte le difese del portoghese pubblicamente (e non solo) schermandolo dalle critiche e cercando di preservarne il rendimento e la serenità. Stavolta però il punto di rottura sembra oramai prossimo. Il nodo non riguarda solo il campo, poiché attorno a Leao si è creata un'atmosfera che non aiuta. La percezione, mai troppo nascosta, di atteggiamenti non consoni rispetto alla fatica quotidiana profusa dai compagni.

Certi segnali pesano più di quanto sembrino e finiscono per logorare i rapporti nel tempo. Recuperare la situazione non è impossibile, ma richiede un cambio di rotta netto da parte del giocatore. Il talento di Leao non è mai stato messo in dubbio, ma da solo non basta quando inizia a creare più problemi di quanti ne risolva.