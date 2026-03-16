Sticchi Damiani: "Banda può tornare ad allenarsi in gruppo col Lecce. Ma siamo molto prudenti"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto quest'oggi in una lunga conferenza stampa, nel corso della quale ha avuto modo di toccare vari argomenti legati al presente e al futuro della società salentina in maglia giallorossa.

Tra questi, anche come sta Lameck Banda, uscito nel finale di partita di Napoli-Lecce di sabato scorso e poi trasportato al Cardarelli, per poi essere comunque dimesso poco più tardi. E aver fatto anche in tempo per poter celebrare la nascita della figlia, per una storia dalla bella conclusione.

Di questo ha parlato Sticchi Damiani, in questi termini: "Oggi ha fatto una prova sotto sforzo e una tac coronaria che ha dato esito negativo. Siamo molto prudenti e stiamo facendo altri accertamenti, ma può tornare ad allenarsi col gruppo. Siamo passati dallo spavento alla gioia per la nascita della sua figlia. Ne approfitto poi per fare gli auguri anche a Serena D'Amico, che con la nostra squadra femminile ha segnato 300 gol".

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