Como, Diao provoca sui social: "È così che lo facciamo". Ira dei tifosi della Roma

Non si placano le polemiche dopo Como-Roma, che ha sancito l'allungo in classifica dei padroni di casa, adesso quarti a +1 sulla Juventus e a +4 sui giallorossi. L'episodio che è finito per far infuriare Gian Piero Gasperini è quello relativo al secondo giallo estratto all'indirizzo di Wesley, punito per un fallo molto dubbio su Assane Diao, che ha rincarato la dose sui propri profili social.

L'esterno offensivo senegalese infatti ha postato delle immagini del match di ieri, compresa la sua esultanza dopo l'espulsione del brasiliano della Roma e il suo atterramento poco prima. A molti è sembrata una simulazione e anche l'AIA ha già derubricato quello come errore. Diao, classe 2005 del Como, ha commentato così su Instagram: "È così che lo facciamo".

Numerosi tifosi della Roma hanno replicato al 20enne, scrivendo, come purtroppo accade molto spesso, frasi non troppo carine nei suoi confronti. Di seguito ne riportiamo alcune: "Non vedo l’ora di vederti all’Olimpico l’anno prossimo", "Simulatore, ma ci pensa il karma tranquillo", "Ti dovrebbero fare campione olimpico di tuffi, vai a fare la ballerina il calcio è un'altra cosa", "Occhio alle ricadute da infortunio... Possono essere ancora più gravi, riguardati". L'impressione è che se ne parlerà ancora per molto tempo.