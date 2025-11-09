Roma, Pellegrini: "Vogliamo rimanere dove siamo il più possibile, poi si vedrà..."

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sull'Udinese, sbloccata da un suo gol su calcio di rigore: "Era importante vincere, lavoriamo tanto e vogliamo rimanere lì dove siamo il più possibile e poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto una ottima partita anche a livello fisico, credo che possiamo essere contenti".

Che giocatore è Celik?

"E' un ragazzo eccezionale, un lavoratore incredibile e infatti gli vogliamo tutti bene. Oggi è il suo primo gol all'Olimpico e noi più grandi siamo molto contenti per lui, perché se lo merita".

A chi va la dedica per questo gol?

"I miei gol sono dedicati sempre alla mia famiglia, sono loro che ti danno la forza e la serenità per affrontare anche i momenti difficili. Il gol di oggi però lo voglio dedicare anche a questa curva, sentire l'inno mi fa venire i brividi ogni volta".