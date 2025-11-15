Napoli, Hojlund neanche in panchina con la Danimarca: le sue condizioni

Alle 20.45 la Danimarca affronterà la Bielorussia nella gara valevole per la quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, non figura nemmeno in panchina.

La nazionale guidata dal CT Brian Riemer ha reso noto che il giocatore non è disponibile. Secondo il quotidiano Ekstra Bladet l'attaccante della squadra di Conte si è infatti ammalato e per questo motivo è rimasto bloccato a letto all'ultimo minuto, dunque guarderà da casa i suoi compagni giocare.