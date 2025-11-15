TMW Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui

Le ultime di formazione dopo la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Il commissario tecnico ha annunciato che non saranno presenti nella lista dei convocati Riccardo Calafiori e Sandro Tonali. Il difensore dell'Arsenal da lunedì scorso ha svolto differenziato per un problema all'anca e non è riuscito a recuperare per la sfida di San Siro, il centrocampista del Newcastle è invece diffidato e resta a casa per evitare il rischio che per squalifica possa saltare la semifinale play-off in programma il 26 marzo.

Tra i pali ci sarà capitan Donnarumma, in difesa tornano Di Lorenzo e Bastoni mentre Mancini è in ballottaggio con Buongiorno. Politano e Dimarco gli esterni di centrocampo nel 3-5-2 che disegnerà il CT, ci sarà Locatelli in cabina di regia. "Gioca Frattesi", ha poi detto Gattuso nel corso del botta e risposta. L'altra mezzala sarà Barella, calciatore che contro la Moldova ha scontato la squalifica. In attacco ci saranno Pio Esposito e Retegui.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini/Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Eposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

CLICCA QUI per rileggere la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

La lista dei 24 calciatori a disposizione

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan).

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Classifica gruppo I

Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)

Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)

Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)

Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)