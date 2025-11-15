TMW Niente da fare per l'Irlanda: Ferguson resta a Roma per curare il suo infortunio

Nonostante la speranza da parte di Seamus Coleman e dell'Irlanda, secondo quanto raccolto da TMW, Evan Ferguson non raggiungerà il ritiro della sua Nazionale, ma resterà a Roma per curarsi al meglio dal trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso rimediato nel match che i capitolini hanno disputato contro il Parma allo Stadio Olimpico.

L'avventura da parte del centravanti in Italia non sta andando come ci si poteva aspettare, ma quando ha giocato con la maglia del proprio Paese ha sempre avuto un rendimento superiore. Ancora non è riuscito a mettere a segno nessuna rete con la maglia giallorossa, né in Europa League, né in Serie A.

Il feeling con Gian Piero Gasperini non è sbocciato, però ha ancora tutto il tempo per far cambiare idea ai tifosi e al tecnico. Prima però deve cercare di recuperare da questo infortunio, dopodiché penserà a guadagnarsi il posto a discapito degli altri attaccanti.