Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi

Il Pescara potrebbe pescare in Serie C un rinforzo per il reparto arretrato, che risulta al momento il più battuto della serie cadetta, portando alla corte del neo tecnico Giorgio Gorgone un giocatore che ha già allenato in passato. Si tratta, come riporta Il Messaggero, di Nicholas Rizzo dell’Ascoli. Il centrale classe 2001, che in questa stagione è sceso in campo in sei occasioni, è stato allenato dall’attuale mister biancoazzurro a Lucca nella passata stagione e a gennaio potrebbe salire di categoria per riabbracciarlo.

Gli altri nomi seguiti dalla dirigenza abruzzese portano a Cas Odenthal, classe 2000, del Sassuolo, che però piace molto anche ad Avellino e Sampdoria, e quel Francesco Coppola, classe 2006, del Pisa che in estate era finito nel mirino anche di Lens e Tottenham e che è in fase di recupero dopo l’infortunio al malleolo e la conseguente operazione.

Il giocatore è ormai pronto a scendere in campo, ma a bisogno di giocare con continuità per ritrovare la forma. Per questo il club toscano potrebbe aprire a un prestito a gennaio qualora non riuscisse a ritagliarsi spazio in Serie A in questo mese.