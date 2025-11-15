Norvegia, Haaland resta cauto: "Perdere 9-0 contro l'Italia? Speriamo di qualificarci"

Lo abbiamo detto tutti e lo abbiamo letto ovunque: è vero che nel calcio abbiamo assistito ad imprese impensabili, ma immaginare che l'Italia possa vincere con 9 gol di scarto contro la Norvegia - unica possibilità per gli azzurri di effettuare il clamoroso sorpasso all'ultima curva - è davvero arduo. Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi il centravanti Erling Haaland ha comunque voluto tenere i suoi sull'attenti, per non dare niente per scontato fino a che la matematica non parlerà chiaro.

Nessun giornalista italiano chiede se per loro è possibile vincere 9-0

"Avrei voluto celebrare già da giovedì ma non era possibile. Dobbiamo andare in campo e fare una bella partita, giocare per la Norvegia è qualcosa che tutti vogliono. Speriamo di qualificarci".

Dove si colloca la Norvegia rispetto a Spagna e Inghilterra?

"Dobbiamo calmarci, non dobbiamo paragonarci a queste nazionali. Sarebbe stupido".

Cosa vuol dire per te giocare un Mondiale?

"Una cosa grande, ho lavorato per questo per tanti anni. Ora ci stiamo avvicinando, sarà bello e importante".

Qual è la tua migliore esperienza a San Siro?

"Solo due volte sono stato qui, una partita col Milan e ho visto i Coldplay. Quindi dico i Coldplay".