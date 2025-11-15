Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"

"Siamo soddisfatti di questa partenza e per il calcio che abbiamo espresso forse meritavamo anche qualcosa di più". Il direttore sportivo del Frosinone Renzo Castagnini parla così a Radio Sportiva dell'avvio di stagione del club ciociaro sottolineando come la squadra sia fra le più 'verdi' del campionato: " Siamo una squadra propositiva, giovane, forse la più giovane e dobbiamo giocarci tutte le partite".

Spazio poi a cosa è cambiato in questa stagione rispetto alla scorsa chiusa con una salvezza in extremis grazie al caso Brescia: "Siamo arrivati qui con Alvini e c'era un ambiente un po’ depresso anche se negli ultimi anni avevano fatto grandi cose. Abbiamo lavorato per riportare entusiasmo. - continua il direttore sportivo come riporta Tuttofrosinone.com - Questa società è straordinaria e il presidente da 23 anni fa bene e sotto questo aspetto siamo stati avvantaggiati. Quest'anno ci ha chiesto di non soffrire ma tutti dobbiamo avere delle ambizioni, poi quello che verrà verrà".

Castagnini poi volge lo sguardo alla classifica: "Alcune squadre devono ancora uscire , dopo 12 partite non ci sono sentenze. Ad esempio Palermo e Venezia sono due corazzate, il Monza stesso. Le partite sono tutte difficili e bisogna concentrarsi su quella. - conclude il dirigente ciociaro guardando a gennaio - Dipende da cosa faremo in queste partite, e vedremo cosa e quali saranno le opportunità".