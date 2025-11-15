Napoli, Viviano si interroga: "Perché dare via Caprile e spendere 20 milioni per Savic?"

Il Napoli si gode un Milinkovic-Savic in formato super, decisivo non soltanto con i due rigori di fila parati contro Lecce e Como, risultati decisivi per tenere a galla gli azzurri in un momento già di difficoltà. L'estremo difensore serbo non ha fatto rimpiangere Meret, infortunatosi in questo inizio di stagione, difendendo al meglio la porta della squadra di Antonio Conte.

Parlando della situazione fra i pali del Napoli - nel podcast 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport - l'ex portiere Emiliano Viviano ha però fatto una riflessione che riguarda una scelta fatta dal club nel corso della scorsa estate: quella di scegliere lo stesso Savic in luogo di un altro giocatore che sta facendo molto bene, ovvero Elia Caprile.

Queste le sue parole: "Caprile è diventato il mio portiere preferito, mi fa impazzire: è fortissimo. La riflessione che mi sento di fare è: perché il Napoli ha deciso di cedere Caprile e di spendere più di 20 milioni di euro per Milinkovic-Savic? Conte non crede in Meret? Per me è inspiegabile" - spiega. Per poi aggiungere su quest'ultimo e sulla sua discesa nella considerazione che si ha di lui: "Meret ha vinto due scudetti in tre anni e ha contribuito tanto ai due successi".