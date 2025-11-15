Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol

Joel Pohjanpalo era arrivato a gennaio dello scorso campionato come un ciclone, segnando a raffica e lasciando subito il segno nella Serie B. Quest'anno, invece, la musica per il bomber finlandese e per tutto il Palermo appare più sottotono, e i numeri lo confermano.

Dopo 12 giornate, i gol di Pohjanpalo sono solo quattro. Un bottino che, pur non essendo disastroso, è inferiore alle aspettative riposte nel capocannoniere che dovrebbe trascinare la squadra.

Il Palermo, sulla carta considerato la favorita assoluta per la promozione diretta in Serie A, sta faticando a ingranare la marcia giusta: i rosanero sono fermi al sesto posto con 19 punti, con un ritardo di ben sette lunghezze dal Monza capolista.

È un gap importante che evidenzia una fatica generale della squadra, ma che punta inevitabilmente i riflettori sul suo attaccante di punta. Il Palermo ha bisogno che il suo bomber scandinavo ritrovi la vena realizzativa di un tempo per colmare il divario e dimostrare la superiorità tecnica che la rosa lascia presagire.

L'obiettivo è chiaro: per rientrare nella lotta per la vetta, il Palermo ha bisogno del vero "Panzer" finlandese. Serve una scossa, e deve arrivare dai suoi piedi.