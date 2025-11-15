Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol

Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:34Serie B
Daniel Uccellieri

Joel Pohjanpalo era arrivato a gennaio dello scorso campionato come un ciclone, segnando a raffica e lasciando subito il segno nella Serie B. Quest'anno, invece, la musica per il bomber finlandese e per tutto il Palermo appare più sottotono, e i numeri lo confermano.
Dopo 12 giornate, i gol di Pohjanpalo sono solo quattro. Un bottino che, pur non essendo disastroso, è inferiore alle aspettative riposte nel capocannoniere che dovrebbe trascinare la squadra.

Il Palermo, sulla carta considerato la favorita assoluta per la promozione diretta in Serie A, sta faticando a ingranare la marcia giusta: i rosanero sono fermi al sesto posto con 19 punti, con un ritardo di ben sette lunghezze dal Monza capolista.

È un gap importante che evidenzia una fatica generale della squadra, ma che punta inevitabilmente i riflettori sul suo attaccante di punta. Il Palermo ha bisogno che il suo bomber scandinavo ritrovi la vena realizzativa di un tempo per colmare il divario e dimostrare la superiorità tecnica che la rosa lascia presagire.
L'obiettivo è chiaro: per rientrare nella lotta per la vetta, il Palermo ha bisogno del vero "Panzer" finlandese. Serve una scossa, e deve arrivare dai suoi piedi.

Articoli correlati
Qual. Mondiali, Gruppo G: k.o. pesante per la Finlandia, prima vittoria per Malta... Qual. Mondiali, Gruppo G: k.o. pesante per la Finlandia, prima vittoria per Malta
Dalla Serie B alla Nazionale, Palermo: Pohjanpalo e Joronen si scambiano la fascia... Dalla Serie B alla Nazionale, Palermo: Pohjanpalo e Joronen si scambiano la fascia di capitano
Quel Palermo-Modena che preoccupa i rosanero e fa sorridere i gialloblù Quel Palermo-Modena che preoccupa i rosanero e fa sorridere i gialloblù
Altre notizie Serie B
Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi... Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff... Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta... TMWGiannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Il disastro a tinte blucerchiate. Sampdoria, quando non c’è mai fine al peggio Il disastro a tinte blucerchiate. Sampdoria, quando non c’è mai fine al peggio
Biancolino: "Ad Avellino non voglio illudere o deludere i tifosi. Rimpianto? La Serie... Biancolino: "Ad Avellino non voglio illudere o deludere i tifosi. Rimpianto? La Serie A"
Vivarini e il “mal di Calabria”. Lontano da Catanzaro, non ha inciso: esonerato anche... Vivarini e il “mal di Calabria”. Lontano da Catanzaro, non ha inciso: esonerato anche dal Pescara
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Gattuso: "Ci hanno augurato la morte, non erano fischi. 9-0 impensabile". Out Tonali e Calafiori
3 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
4 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
5 Caldara saluta il calcio giocato: "Si abbassa il sipario. In campo ora c’è Mattia"
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.1 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.2 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.3 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.4 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.5 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
Immagine top news n.6 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.7 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, RedBird rinuncia all'acquisto del Telegraph: ritirata offerta da 565 milioni di euro
Immagine news Serie A n.2 Como, problemi per Diao: lascia il ritiro col Senegal e torna in Italia dopo una risonanza
Immagine news Serie A n.3 Qui Norvegia, le immagini della rifinitura prima dell'Italia e le scelte, da Haaland a Nusa
Immagine news Serie A n.4 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine news Serie A n.5 Como, Suwarso: "Rifiutata offerta dall'Arabia l'1 settembre per un esterno. Diao? Intuitelo"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, il mercato di gennaio per aiutare Vanoli: per la difesa il primo nome è ancora Diogo Leite
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.2 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.3 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.4 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Immagine news Serie B n.5 Il disastro a tinte blucerchiate. Sampdoria, quando non c’è mai fine al peggio
Immagine news Serie B n.6 Biancolino: "Ad Avellino non voglio illudere o deludere i tifosi. Rimpianto? La Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, colpaccio Casarano: Catania ko. Vincono anche Crotone e Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.5 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone: "Dobbiamo rispettare l'avversario ma abbiamo le nostre qualità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?