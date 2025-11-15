Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali

Brutte notizie per Roberto Donadoni e lo Spezia dopo l’ultimo allenamento. L’attaccante Edoardo Soleri nella giornata di ieri infatti ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto nella giornata di oggi a svolgere terapie lontano dal gruppo. Il calciatore nei prossimi giorni sarà valutato dallo staff medico ed effettuerà gli esami strumentali per chiarire l’entità del problema e fissare i tempi di recupero.

Oltre all’ex Palermo anche Gianluca Lapadula e Salvatore Esposito hanno proseguito con il percorso terapeutico e ad inizio settimana – come riporta cittadellaspezia.com - il centrocampista verrà nuovamente valutato per capire se potrà essere a disposizione di Donadoni per la sfida di Mantova.

Di seguito il report del club ligure:

“Ultima seduta della settimana per le Aquile di mister Donadoni, che dopo l'intenso lavoro dei giorni scorsi, sono tornate questa mattina sul manto erboso di Follo. Scarico iniziale per il gruppo dopo l'allenamento congiunto con la formazione Primavera tenutosi nella giornata di ieri e a seguire lavoro tecnico-tattico sul campo. Ancora assenti i nazionali Wisniewski, Mascardi, Candelari e Vlahovic, terapie per Lapadula, Esposito e Soleri, uscito anzitempo dall'allenamento svolto ieri, mentre Comotto e Hristov hanno proseguito nei propri programmi personalizzati.

Per domani è in programma una giornata di riposo, con le Aquile che si ritroveranno nella mattinata di lunedì”.