Esclusiva TMW Roma, senti Ezio Sella: "Zirkzee? Sì, serve un attaccante che faccia la differenza"

Alla sosta di novembre la lotta Scudetto in Serie A è più viva e incerta che mai. Le squadre che si sono contese l'ultimo Tricolore sono ancora lì, con l'Inter in vetta e il Napoli distaccato di appena due punti, ma nella mischia ci sono anche la Roma, che non molla un punto, con il Milan agganciato al treno e la Juventus che spera di risalire la china con Spalletti.

L'ex attaccante di Fiorentina e Bolona e poi a lungo membro dello staff della Roma, Ezio Sella, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci delle sue impressioni su questo inizio di stagione.

La Roma quanto può credere allo Scudetto?

"Quando sei lì ci devi credere, la Roma deve crederci. Il merito va a Gasperini, che sta facendo un grande lavoro. Soprattutto considerando le assenze che ha nel reparto offensivo. Quando ti trovi lì cominci a prendere un po' di autostima, a crederci, come giusto che sia. Ogni allenatore quando inizia la stagione cerca di puntare al massimo. I giallorossi hanno dimostrato di meritare di stare in quelle posizioni di classifica lì. Sicuramente nelle prime quattro credo sia possibile per i giallorossi rimanerci fino alla fine, ma nel calcio le sorprese ci sono".

Se si arrivasse così a gennaio, è obbligatorio per il club fare un innesto rilevante davanti, come potrebbe essere Zirkzee?

"È evidente che la Roma abbia bisogno di un attaccante di spessore, di qualità. Da aggiungere a questa squadra che pur senza attaccanti porta già molti giocatori in area. Se ne aggiungi uno che possa aiutarli ben venga, basta che sia un arrivo importante, che faccia la differenza".

Come vede le situazioni di Dybala e Pellegrini, in campo e per il futuro?

"Sono due giocatori importanti. Pellegrini è stato recuperato da Gasperini, Dybala è stato frenato da questi infortuni, ma fino all'ultimo stop stava dimostrando di fare la differenza. Per quanto riguarda i contratti non voglio entrarci, visto che valuto tutto da fuori. Starà a loro dimostrare di meritare di restare, ma credo che valutandoli soltanto per ciò che vediamo in campo possano servire anche dal prossimo anno".

Come vede l'avventura di De Rossi a Genova? È un tecnico che lei conosce bene e da tanti anni.

"Lo vedo bene. Conoscendolo da tanti anni so che ha tutte le carte in regola per essere un bravo allenatore ed arriva in una piazza molto passionale e dalla grande tradizione. Aggiungo che ha le capacità e la personalità per fare molto bene. A volte serve anche un pizzico di fortuna gli auguro anche quella, ma sono certo che si farà valere".

Come si spiega la crisi della Fiorentina?

"Non me la spiego, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

Davvero i viola devono preoccuparsi della lotta per la retrocessione?

"Spero che con Vanoli torni in acque tranquille, ma la preoccupazione c'è. I punti sono pochi, quando sei lì i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, serve fare gruppo per venirne fuori. La situazione non è facile, ma sono certo che questo gruppo possa venirne fuori".

Per la lotta Scudetto chi vede in lotta fino alla fine?

"Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".

Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?

"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".