Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Roma, senti Ezio Sella: "Zirkzee? Sì, serve un attaccante che faccia la differenza"

Roma, senti Ezio Sella: "Zirkzee? Sì, serve un attaccante che faccia la differenza"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 19:08Serie A
Daniele Najjar

Alla sosta di novembre la lotta Scudetto in Serie A è più viva e incerta che mai. Le squadre che si sono contese l'ultimo Tricolore sono ancora lì, con l'Inter in vetta e il Napoli distaccato di appena due punti, ma nella mischia ci sono anche la Roma, che non molla un punto, con il Milan agganciato al treno e la Juventus che spera di risalire la china con Spalletti.

L'ex attaccante di Fiorentina e Bolona e poi a lungo membro dello staff della Roma, Ezio Sella, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci delle sue impressioni su questo inizio di stagione.

La Roma quanto può credere allo Scudetto?
"Quando sei lì ci devi credere, la Roma deve crederci. Il merito va a Gasperini, che sta facendo un grande lavoro. Soprattutto considerando le assenze che ha nel reparto offensivo. Quando ti trovi lì cominci a prendere un po' di autostima, a crederci, come giusto che sia. Ogni allenatore quando inizia la stagione cerca di puntare al massimo. I giallorossi hanno dimostrato di meritare di stare in quelle posizioni di classifica lì. Sicuramente nelle prime quattro credo sia possibile per i giallorossi rimanerci fino alla fine, ma nel calcio le sorprese ci sono".

Se si arrivasse così a gennaio, è obbligatorio per il club fare un innesto rilevante davanti, come potrebbe essere Zirkzee?
"È evidente che la Roma abbia bisogno di un attaccante di spessore, di qualità. Da aggiungere a questa squadra che pur senza attaccanti porta già molti giocatori in area. Se ne aggiungi uno che possa aiutarli ben venga, basta che sia un arrivo importante, che faccia la differenza".

Come vede le situazioni di Dybala e Pellegrini, in campo e per il futuro?
"Sono due giocatori importanti. Pellegrini è stato recuperato da Gasperini, Dybala è stato frenato da questi infortuni, ma fino all'ultimo stop stava dimostrando di fare la differenza. Per quanto riguarda i contratti non voglio entrarci, visto che valuto tutto da fuori. Starà a loro dimostrare di meritare di restare, ma credo che valutandoli soltanto per ciò che vediamo in campo possano servire anche dal prossimo anno".

Come vede l'avventura di De Rossi a Genova? È un tecnico che lei conosce bene e da tanti anni.
"Lo vedo bene. Conoscendolo da tanti anni so che ha tutte le carte in regola per essere un bravo allenatore ed arriva in una piazza molto passionale e dalla grande tradizione. Aggiungo che ha le capacità e la personalità per fare molto bene. A volte serve anche un pizzico di fortuna gli auguro anche quella, ma sono certo che si farà valere".

Come si spiega la crisi della Fiorentina?
"Non me la spiego, è inspiegabile. Se guardiamo la rosa che ha, vederla in quella posizione è una sorpresa. Spero che con il cambio in panchina possano ritrovare quella solidità che è venuta a mancare. Secondo me i giocatori ci sono, con questa scossa spero che Vanoli possa dare le motivazioni e l'assetto giusti per risollevarsi".

Davvero i viola devono preoccuparsi della lotta per la retrocessione?
"Spero che con Vanoli torni in acque tranquille, ma la preoccupazione c'è. I punti sono pochi, quando sei lì i giocatori devono cambiare mentalità. Ci vogliono umiltà, sacrificio, serve fare gruppo per venirne fuori. La situazione non è facile, ma sono certo che questo gruppo possa venirne fuori".

Per la lotta Scudetto chi vede in lotta fino alla fine?
"Vedo in lotta Napoli, Inter e Roma. Ti dirò: anche la Juve, con l'arrivo di Spalletti, può puntare ad obiettivi importanti".

Il Milan si deve accontentare di un piazzamento Champions?
"Il Milan non lo so: non mi dà l'impressione di poter avere la continuità giusta per vincere il campionato. Sicuramente fra le prime 4 ci può arrivare, per lo Scudetto non lo so".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Sella: "Fiorentina, Pioli deludente. Torino, Baroni giunto nel momento sbagliato"... Sella: "Fiorentina, Pioli deludente. Torino, Baroni giunto nel momento sbagliato"
Fagioli stecca con il Napoli, Sella: "Non ha le caratteristiche per fare il regista"... Fagioli stecca con il Napoli, Sella: "Non ha le caratteristiche per fare il regista"
Sella: "Fiorentina, Sohm ok. Roma, si vede la mano di Gasperini" Sella: "Fiorentina, Sohm ok. Roma, si vede la mano di Gasperini"
Altre notizie Serie A
Scozia, Ferguson: "Grecia fuori dai Mondiali? Non so quanto cambi, ma basterebbe... Scozia, Ferguson: "Grecia fuori dai Mondiali? Non so quanto cambi, ma basterebbe un pari"
Mazzarri: "Con Kvara ho provato a fare una cosa simile a quella che facevo con Lavezzi"... Mazzarri: "Con Kvara ho provato a fare una cosa simile a quella che facevo con Lavezzi"
Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti... Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti a lungo"
Norvegia, il ct Solbakken sta con Gattuso: "Altre Nazionali hanno strade più facili... Norvegia, il ct Solbakken sta con Gattuso: "Altre Nazionali hanno strade più facili per il Mondiale"
Skorupski: "A Pessina ho detto che avrebbe fatto miracoli. Infortunio? Non siamo... Skorupski: "A Pessina ho detto che avrebbe fatto miracoli. Infortunio? Non siamo macchine"
Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno... Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno del Genoa
Drago su Pioli: "Quando si lavora in altri contesti è difficile riabituarsi alla... Drago su Pioli: "Quando si lavora in altri contesti è difficile riabituarsi alla Serie A"
Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: il responso dei primi accertamenti TMWJuventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: il responso dei primi accertamenti
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Gattuso: "Ci hanno augurato la morte, non erano fischi. 9-0 impensabile". Out Tonali e Calafiori
3 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
4 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
5 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.1 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.2 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.3 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.4 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.5 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
Immagine top news n.6 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.7 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scozia, Ferguson: "Grecia fuori dai Mondiali? Non so quanto cambi, ma basterebbe un pari"
Immagine news Serie A n.2 Mazzarri: "Con Kvara ho provato a fare una cosa simile a quella che facevo con Lavezzi"
Immagine news Serie A n.3 Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti a lungo"
Immagine news Serie A n.4 Norvegia, il ct Solbakken sta con Gattuso: "Altre Nazionali hanno strade più facili per il Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Skorupski: "A Pessina ho detto che avrebbe fatto miracoli. Infortunio? Non siamo macchine"
Immagine news Serie A n.6 Luis Henrique delude? L'Inter sfida il Napoli per Norton-Cuffy: occhi sull'esterno del Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Cultraro: "Piazza speciale, voglio crescere e farmi trovare pronto"
Immagine news Serie C n.2 Brunet trascina la rimonta del Campobasso: "Gol liberatorio, dopo l’intervallo è scattato qualcosa"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, il dg Greco esplode: "Squadra senza spina dorsale, ma Bertotto non rischia"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie per Cittadella e Lumezzane, pari tra
Immagine news Serie C n.5 Serie C, colpaccio Casarano: Catania ko. Vincono anche Crotone e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?