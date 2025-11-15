Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Presto un hotel 5 stelle a Pisa: Gattuso cede le sue quote e incassa quasi 850mila euro

Presto un hotel 5 stelle a Pisa: Gattuso cede le sue quote e incassa quasi 850mila euroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:23Serie A
Alessio Del Lungo

È stato un joint venture a Pisa tra la famiglia Madonna e il gruppo Passera per realizzare, all'interno dello storico Palazzo dei Trovatelli, in piazza dei Miracoli, un grand hotel con vista sulla Torre pendente. L'annuncio è stato pubblicato da Sagabri, società proprietaria dell'immobile, di cui faceva parte anche Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, che ha annunciato come la struttura, grazie alla collaborazione con il brand Vista, diventerà nel 2029 il primo hotel 5 stelle lusso di Pisa.

Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, l'allenatore ha però ceduto le sue quote. Tra i vari investimenti, il ct è titolare del 49% della Gabriela G.R. srl (di cui il 51% è della moglie Monica Romano), che a sua volta controllava dal 2018 il 50% della Sagabri srl (la cui altra metà era della Savimag della famiglia Madonna).

Scendendo nei dettagli, si legge come la partecipazione sia andata per il 25% alla Savimag dei Madonna e il restante 25% alla Lario Hotels della famiglia Passera: nei documenti ufficiali, la cessione è avvenuta per un corrispettivo pari a 844.551,92 euro, suddiviso in parti uguali tra Savimag e LH, cifra che quindi rappresenta l’incasso per la Gabriela G.R. di Gattuso, che ha così realizzato una plusvalenza di poco meno di 400mila euro nei conti del 2025.

