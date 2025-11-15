Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff

Dopo aver lasciato la Ternana in Serie C con un esonero a fine stagione ritenuto da molti immeritato – complice un'ottima annata a livello di gioco e risultati – Ignazio Abate ha trovato subito un palcoscenico importante, rispondendo alla chiamata della Juve Stabia in Serie B.

E l'ex terzino del Milan sta dimostrando di essere un tecnico di prospettiva. Al suo primo anno sulla panchina delle Vespe e nella cadetteria, Abate sta guidando la squadra con sorprendente maturità. Dopo 12 giornate, la Juve Stabia è una solida realtà del campionato: settimo posto con 17 punti.

Questa performance non è solo un buon inizio, ma un segnale estremamente incoraggiante, soprattutto se si guarda alla storia recente del club. Esattamente un anno fa, allo stesso punto della stagione, la Juve Stabia di Guido Pagliuca si trovava nella medesima identica posizione: settima con 17 punti. Quell'anno si concluse con l'accesso ai playoff.

Abate è quindi sulla strada giusta per replicare, se non migliorare, il cammino dei suoi predecessori. Abate si conferma un nome da seguire con attenzione nel panorama dei giovani allenatori italiani.