Milan, Pulisic in via di ripresa. Pochettino ricorda: "Era perfetto in Stati Uniti-Australia..."

"Nessuno può sentirsi al sicuro". Sono state queste le parole pronunciate da Mauricio Pochettino, CT degli Stati Uniti, in conferenza stampa a proposito delle convocazioni per i Mondiali 2026, sebbene i giocatori attualmente in rosa meritino di essere dove sono. Il tecnico argentino, in vista dell'amichevole contro il Paraguay, ha affermato che il discorso vale per tutti, anche per la stella del Milan Christian Pulisic.

Indisponibile per le amichevoli contro il Paraguay e l’Uruguay, ma in campo e a segno ieri nell'amichevole contro la Virtus Entella, l'esterno offensivo rossonero si è appena ripreso dall’infortunio al bicipite femorale riportato il mese scorso contro l’Australia. "Era perfetto quando ha giocato contro l’Australia (15 ottobre, ndr), ma è successo (l'imprevisto, ndr) e abbiamo visto cosa è accaduto", ha detto Pochettino. "La cosa più importante è che tutti i giocatori arrivino in forma e in ottime condizioni il giorno in cui inizieremo la Coppa del Mondo, o magari un po’ prima perché devo preparare la lista", la chiosa del commissario tecnico degli USA.

Il racconto dell'amichevole persa dal Milan (a cura di Alessio Del Lungo)

Amichevole non positiva per il Milan, che cade 3-2 contro la Virtus Entella a poco più di una settimana dal match contro l'Inter. La squadra rossonera, che annoverava tra i titolari anche Ardon Jashari e Christian Pulisic, è passata in vantaggio al 9' proprio grazie all'americano, che ha approfittato di una verticalizzazione di Magrassi e ha battuto il portiere avversario con un tiro sotto le gambe. Al 34' il pareggio degli ospiti con David Ankeye, agevolato da una palla persa malamente al limite da Fofana, che ha favorito il suo mancino chirurgico, terminato alle spalle di Terracciano.

Nella ripresa al 58' è arrivato il momentaneo vantaggio dei rossoneri con Emanuele Borsani, che ha appoggiato in rete l'ottimo cross si Chaka Traore, lanciato in profondità da Pulisic. Solo 9 minuti più tardi però è stato il turno di Antonio Boccadamo, che ha siglato il 2-2 dopo un errore in uscita da parte di Jashari. Infine all'87' la rete del 3-2 che ha permesso all'Entella di vincere la partita: assist di Portanova, sinistro secco di Alessandro Debenedetti.

Da segnalare i 90 minuti giocati da Pulisic e Jashari, mentre sono rimasti ai box Gimenez e Rabiot. Allegri ha avuto comunque risposte e soprattutto modo di testare chi stava rientrando dagli infortuni.