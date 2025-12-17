Live TMW
Napoli, insieme a Conte parlerà Giovanni Di Lorenzo in conferenza
TUTTO mercato WEB
Lettori e lettrici di TuttoMercatoWeb.com benvenuti dalla sala stampa dell’Al Awwal Stadium, casa dell’Al Nassr e sede della EA Super Cup 2025. Insieme seguiremo la conferenza stampa del capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile