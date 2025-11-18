Napoli su Manzambi, l'agente: "Priorità al Friburgo, ma se arriva un'offerta la valuteremo"

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio. Antonio Conte ha perso due titolarissimi di alto livello come Kevin De Bruyne, ai box probabilmente fino al mese di febbraio, e André-Frank Zambo Anguissa, il cui rientro non è previsto prima dell'anno nuovo. E così un mediano in più serve eccome. Anzi, è diventato una priorità assoluta. Il club azzurro è interessato da tempo a Kobbie Mainoo - probabilmente in uscita (temporanea) dal Manchester United - così come ad Arthur Atta dell'Udinese.

Ma tra i nomi tenuti sotto osservazione c'è anche quello di Johan Manzambi, centrocampista classe 2005 in forza al Friburgo. Del futuro del giocatore ha parlato il suo agente, Ismael Miller, intervenuto al microfono di Stile Tv: La priorità di Manzambi è continuare la stagione col Friburgo dove sta facendo molto bene. Vuole tenere il ritmo alto nella Bundesliga, poi giocherà i Mondiali con la Svizzera se ci sarà questa qualificazione e poi si vedrà. Quindi, prima di cambiare squadra, ci penseremo molto. Certo, il mio telefono squilla sempre, di interessamenti ne ricevo, ma il ragazzo vuole restare tranquillo, finire la stagione al Friburgo, giocare con la Svizzera e poi si vedrà. Il piano A resta la continuità col Friburgo in Bundesliga, ma il calcio lo conosciamo tutti, se arriva un’offerta importante, sono il primo a valutarla. Siamo riconoscenti al Friburgo, ma se arrivasse un’offerta che permetterebbe al ragazzo di crescere, la prenderemmo in considerazione parlandone ovviamente anche col club".

Miller racconta anche le caratteristiche di Manzambi: "Ciò che riesce a fare meglio è il numero 8 perchè con la sua fisicità riesce a vincere contrasti ed essere dominante a centrocampo. Nella Nazionale svizzera gioca sulla fascia, ha fatto anche l'attaccante, è molto polivalente perchè è un giocatore molto intelligente, tecnico e veloce. Napoli è Napoli, se si facesse avanti tra 6 mesi, un anno o due anni lo ascolteremo per capirne il progetto perchè pensiamo che per un giocatore di 20 anni il progetto è importante. Se chiama il Napoli, chiama un club che va ascoltato, ma ad oggi non c'è stato alcun contatto”.