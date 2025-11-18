Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"

“Ringrazio i tifosi che da quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo, mi fa davvero piacere. Abbiamo iniziato bene, con qualche batosta che ci può stare, ma fa parte di questo campionato di Serie B. Qualche sconfitta può far bene per crescere”. Sono le parole dell’esterno dell’Avellino Filippo Missori a margine di un evento di un club di tifosi a Lioni raccolte dai colleghi di Tuttoavellino.it.

"Prendere gol ci può stare, quello che conta è non sbagliare atteggiamento e approccio alle partite che deve essere sempre positivo. Ovviamente ci siano confrontati, ne parliamo e cercheremo di fare meglio e prendere meno gol possibili da qui in avanti. - prosegue il classe 2004 – Stiamo lavorando sulle preventive, non so a cosa siano dovuti questi problemi, forse a un pizzico d’attenzione o furbizia”.

Missori parla poi della voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta di Cesena: “Ogni partita è a sé, ogni avversario diverso così come gli stadi. Noi metteremo sempre il massimo impegno per difendere questi colori e dare delle soddisfazioni ai tifosi. Qualche punto in più lo potevamo fare, come non farlo. Il campionato è ancora lungo, la classifica non la guardiano ancora. - prosegue ancora il calciatore guardando anche al mercato di gennaio - Ogni giocatore ha le sue situazioni ma non ci dobbiamo pensare, ci pensano le persone preposte".