Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"

“Ci auguriamo che sia una bella partita, anche se dobbiamo sottolineare che abbiamo parecchie defezioni: sette-otto giocatrici fuori, molte delle quali stavano giocando con continuità”. Il tecnico dell’Inter Gianpietro Piovani parla così alla viglia della sfida contro l’Hacken valida per il ritorno degli ottavi di Women’s Europa Cup nella quale le nerazzurre sono chiamate a rimontare la sconfitta (1-0) dell’andata: “Partiamo con un handicap importante, ma bisogna sempre perseverare e crederci. Nei momenti di difficoltà si vede la vera squadra – prosegue il tecnico come si legge sul sito del club - dobbiamo rimanere unite per superare questo periodo che, lo sappiamo tutti, è complicato”.

Piovani poi si rivolge alle sue ragazze mettendo in chiaro cosa vuole da loro: “Ognuna di noi dovrà dare qualcosa in più. L’approccio è alla base di tutto. Dobbiamo partire subito forti, cercare di indirizzare la partita nel migliore dei modi e provare a fare gol. Non sarà semplice, affrontiamo una squadra molto forte, anche se all’andata le abbiamo messe in grossa difficoltà creando molte occasioni. Dovremo fare una partita perfetta, senza sbagliare niente. Le tante assenze pesano soprattutto perché limitano le rotazioni: chi parte dall’inizio farà la sua parte, ma i cambi potrebbero mancarci. Siamo davvero ridotte all’osso. Dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e, soprattutto, ottenere un grande risultato per ripartire”.

“Le prestazioni, comunque, ci sono sempre state, forse un paio di secondi tempi li possiamo recriminare, ma le occasioni da gol le abbiamo sempre create. E questo è confortante. Perché dopo la sosta per le nazionali recupereremo 4-5 giocatrici fondamentali, che possono darci una spinta in più e farci fare quel salto di qualità che ci serve. - conclude Piovani - Ne sono convinto. Ho vissuto momenti peggiori e ne siamo sempre usciti vincitori, questo mi dà fiducia. Anche se ora abbiamo un po’ le polveri bagnate le occasioni continuano ad arrivare. Prima o poi la palla tornerà a entrare”.