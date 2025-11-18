Italia a picco nel ranking FIFA: addio prima fascia ai Mondiali (se ci andremo)

Battere la Norvegia sarebbe stato utile, e ci si è soffermati molto poco. Non tanto per le speranze di qualificazione diretta ai Mondiali: serviva un 9-0, impossibile. Con un successo sulla selezione di Oslo, però, la Nazionale di Gennaro Gattuso avrebbe difeso il nono posto nel ranking. Che invece domani - quando è previsto l’aggiornamento ufficiale FIFA - perderà.

L’Italia precipiterà infatti al dodicesimo posto: la supereranno non solo la Germania, che ha travolto 6-0 la Slovacchia, ma anche Croazia e Marocco. Un passo indietro che rappresenta un tracollo che porta indietro la Nazionale di cinque anni: è il peggior risultato nel ranking FIFA dal 2020. Ma ha anche implicazioni pratiche.

Nelle scorse settimane, infatti, si è molto discusso del possibile “favore” della FIFA all’Italia. In vista del sorteggio per i Mondiali del 2026, infatti, Zurigo sembra intenzionato a modificare il criterio rispetto al 2022, dividendo le nazionali in fasce in base al rispettivo ranking. Considerato che tre slot in prima fascia dovrebbero andare a Stati Uniti, Canada e Messico in qualità di Paesi organizzatori, il nono posto rappresentava così l’ultimo per guadagnarsi il titolo di testa di serie, e tutto quello che ne consegue in termini di accoppiamenti. Se lo godrà la Germania, che del resto ai Mondiali ci va in via diretta. Non l’Italia, se riuscirà a superare le forche caudine dei playoff: l’importante è qualificarsi, direbbe qualcuno.