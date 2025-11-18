TMW Milan, Tare: "Siamo competitivi, a marzo capirò se saremo in grado di vincere lo Scudetto"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, presente al Social Football Summit a Torino ha parlato anche del momento dei rossoneri e della stagione fatta fin qui dalla formazione di Massimiliano Allegri: "Onestamente perché la classifica è molto corta e cambia ogni settimana. L’equilibrio è fondamentale e noi dobbiamo pensare a tornare in Champions. Questo è un momento chiave della stagione e ci dispiace per il pareggio a Parma. Per noi è importante vincere per non perdere punti in classifica. A marzo capirò se saremo in grado di vincere. Non era scontato ma sapevo che potevamo competere”.

Quante volte si sente con Allegri?

"Parecchie e abbiamo un grande rapporto con lui. Max trasmette emozioni al gruppo. Mercato? Non ci stiamo pensando”.

Che mercato farete?

"Non lo so, ma saremo molto attenti ad ogni opportunità. Non penso sarà un mercato importante ma saremo pronti se sarà utile”.