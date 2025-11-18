Inter, lo strano caso di Luis Henrique: 25 milioni per finire dietro a Carlos Augusto sulla destra

Denzel Dumfries è in dubbio per il derby di Milano ed è molto probabile che la decisione di Chivu sarà improntata alla massima cautela. Dopo il Milan, per l’Inter, ci sarà l’Atletico Madrid, in un calendario che da qui in avanti costringerà i nerazzurri a giocare ogni tre giorni. Inutile rischiare un elemento cardine dell’undici vice campione d’Europa. In caso di forfait, a prendere il posto dell’olandese non sarà però il suo sostituto designato. Non in una gara dove il pallone, comunque, pesa di più.

A destra è favorito Carlos Augusto, pur fuori ruolo. È la notizia che rimbalza dalla Pinetina: l’ex Monza, affidabilissimo già da vice Dimarco e vice Bastoni, ha già giocato una mezz’oretta in quel ruolo con la Lazio. A Chivu non è dispiaciuto, e sulla possibilità del suo impiego incide proprio il peso specifico della partita: con il Milan di Allegri meglio non correre rischi.

Se le cose andassero in questo modo, a finire in panchina sarebbe Luis Henrique. Il brasiliano, arrivato dall’Olympique Marsiglia per 23 milioni di euro più due di bonus, è con Andy Diouf - meno di Diouf, che praticamente non ha mai giocato - uno dei grandi punti interrogativi di un mercato che ha regalato la soddisfazione Bonny, ma anche due rinforzi di cui, evidentemente, Chivu non si fida sino in fondo. In questo campionato, Luis Henrique ha giocato 211 minuti: 127 sono arrivati nelle uniche due gare giocate da titolare, le abbordabili (sulla carta, per carità) sfide con Sassuolo ed Hellas Verona. Per il resto, scampoli qua e là, praticamente mai nei big match: 17 minuti con il Napoli, in panchina con Juventus, Roma e Lazio. Una fotografia abbastanza eloquente.