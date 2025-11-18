Giannini e la corsa-salvezza: "Sarà sfida tra 5 squadre. Il Lecce ha tutto per farcela"

Giuseppe Giannini fa le carte alla corsa salvezza in Serie A. L'ex capitano della Roma, intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si è soffermato a lungo sul Lecce, impegnato nella lotta per la permanenza nel massimo campionato italiano: "La squadra salentina ha i mezzi per conquistare la permanenza prima dello sprint finale. Con la Lazio sarà difficile ma non impossibile”.

Secondo Giannini il Lecce non farà fatica a salvarsi: "Tutte le squadre di Di Francesco giocano sempre sul concreto, per fare risultato. Il tecnico riesce a stabilire un feeling particolare con tutti i suoi calciatori. Io vedo un Lecce capace di salvarsi prima del disperato sprint finale. I salentini dispongono di giocatori che hanno un futuro".

E le altre? Nei bassifondi della classifica c'è anche la Fiorentina, in mezzo a tutto il resto. E Giannini ne parla così: "La squadra toscana, che adesso punta su Vanoli, si tirerà fuori quanto prima, la lotta per la salvezza vedrà impegnate Verona, Genoa, Parma, Pisa, Cagliari e a distanza vedo il Lecce che sta giocando un buon calcio".