Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio

Nel futuro dell’attaccante Luca Pandolfi potrebbe esserci il ritorno in Serie C a distanza di due stagioni e mezzo vissute in cadetteria con le maglie di Cittadella (67 presenze e 16 reti) e Catanzaro dove in questa prima parte di annata ha collezionato appena sette presenze, per un totale di 245’ in campo, senza trovare la via del gol.

Il classe ‘98 infatti è finito nel mirino del Potenza del nuovo direttore sportivo Giuseppe Di Bari che è alla caccia di rinforzi per cercare di alzare il livello della rosa e puntare con decisione a un posto nei play off. Lo riferisce Tuttopotenza.com ricordando che il calciatore è ancora di proprietà del Cittadella.

Pandolfi, che è sceso in campo solo in due occasioni dall’inizio, potrebbe decidere di scendere di categoria per rilanciarsi qualora le cose in giallorosso non dovessero cambiare. In Serie C l’attaccante ha già vestito le maglie di Melfi (una presenza), Alessandria (12 gare e due gol), Arezzo (tre presenze), Turris (20 gare e sei reti), e Juve Stabia (36 presenze e sei gol).