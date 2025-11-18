Napoli, le ultime sull'infortunio di Meret dal suo agente: "Brutta botta, ora ha tolto il gesso"

Alex Meret è ancora ai box dopo la frattura del secondo metatarso del piede destro riportata il 24 ottobre durante un allenamento a Castel Volturno. Il portiere del Napoli, fermo ormai da diverse settimane, sta affrontando il suo percorso di recupero dopo aver vissuto il dualismo interno con Vanja Milinkovic-Savic che ha caratterizzato l’inizio della sua stagione.

A fare il punto sulle sue condizioni è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del Social Football Summit 2025. Il procuratore ha spiegato come la situazione sia in miglioramento, ma non ancora vicina alla soluzione definitiva: “Alex sta meglio, è stata una brutta botta. Ha tolto il gesso, ma ora servirà pazienza per recuperare con calma. Il cammino è un po’ lungo”.

Pastorello ha sottolineato come l’infortunio complichi ulteriormente una stagione già particolare per Meret, chiamato a gestire la concorrenza ma anche a ritrovare fiducia e continuità. Per il rientro, però, non si vuole correre alcun rischio: il Napoli monitorerà passo dopo passo la sua condizione, con l’obiettivo di riportarlo in campo solo quando sarà completamente ristabilito.