Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"

“Sono qui da poco tempo, ma mi ha colpito sin da subito l’alchimia presente nell’ambiente. C’è un’atmosfera bella, aiutata senza alcun dubbio dei risultati ma con una base davvero pura”. Il regista del Cesena Michele Castagnetti parla così ai microfoni di Pianetaserieb.com di uno dei segreti dell’ottimo avvio di stagione della formazione romagnola in Serie B: “Posso dire con ragionevole certezza che tutti i nuovi arrivati si sono aggregati al meglio. Questa è davvero una grande famiglia, e lo si vede indistintamente negli allenamenti e in partita. Il Cesena viene prima di tutto, è una sensazione incredibile”.

Spazio poi al rapporto con il tecnico Michele Mignani: “Mi ha sorpreso positivamente, riesce sempre a trovare le parole giuste quando si confronta con la squadra, legge le situazioni in maniera ininterrottamente costruttiva, non è mai banale. Sono arrivato qui a campionato già iniziato, mi sono messo sin da subito a disposizione, lui con me è stato chiaro e questo è un altro tratto positivo. Mi sto trovando bene sia in campo che fuori”.

Castagnetti si sofferma poi sui suoi compagni di reparto e in particolar modo sui giovane Berti e Francesconi, entrambi prodotto del vivaio romagnolo: “Mi ha fatto davvero piacere poter incontrare due 2004 così. Oggi si preferisce l’ostentazione, mentre loro sono persone semplici, con un’energia invidiabile. Corrono tanto, si mettono a disposizione facendo tutto ciò che è nelle loro possibilità, accettando l’errore ma, al contempo, proseguendo con convinzione per le rispettive strade. Il Cesena ha bisogno della loro energia. C’è una cosa che aggiungo e che per me è fondamentale: entrambi giocano nella squadra che tifano. Sono cresciuti qui, hanno il Cesena nel cuore, ed è un sentimento che portano in campo”.

Infine l’esperto centrocampista parla di dove può arrivare la sua squadra in questo campionato: “La Serie B è particolare, le griglie di partenza dell’inizio dopo dieci gare sono già obsolete. Ora arriva una fase importante che probabilmente darà ulteriori indicazioni sull’evoluzione di squadre e obiettivi. - prosegue Castagnetti - Ai nastri di partenza forse c’era forse qualche dubbio per la giovane età di tanti componenti della rosa, ma ora la situazione è cambiata, dunque per noi il livello di difficoltà probabilmente si innalzerà. Il mercato di gennaio, aggiungo, scombussolerà qualche valore. Ponendo il focus su noi stessi, so che possiamo essere fastidiosi, ma dovremo continuare a essere umili e concentrati, altrimenti patiremo notevoli batoste. Ora è il momento di cercare di fare quanti più punti possibili, dopodiché vedremo a febbraio/marzo quali discorsi poter portare avanti”.