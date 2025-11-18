Playoff Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: in semifinale tornano vecchi incubi

Incubo playoff, ancora una volta. L'Italia, seconda alle spalle della Norvegia nel girone di qualificazione, dovrà passare dagli spareggi in programma a marzo per provare a conquistare un biglietto per il Mondiale che si giocherà pochi mesi dopo tra USA, Canada e Messico, cercando di evitare in tutti i modi quello che sarebbe il terzo fallimento di fila. Tra le possibili avversarie nella semifinale ci sono le due carnefici delle ultime edizioni (Svezia e Macedonia del Nord), oltre a Romania e Irlanda del Nord.

Come funzionano i playoff europei:

Le 16 squadre coinvolte sono le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente.

Verranno suddivise in quattro fasce:

PRIMA FASCIA - Italia, Ucraina, Danimarca, Turchia

SECONDA FASCIA - Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

TERZA FASCIA - Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA - Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord

Semifinali (otto partite):

1ª fascia vs 4ª fascia

2ª fascia vs 3ª fascia

Le vincenti si affronteranno in quattro finali, sempre in gara secca. Chi vincerà, giocherà il Mondiale.