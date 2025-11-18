Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"

“Sono contento dei risultati che la squadra sta ottenendo, del resto sono frutto del lavoro che svolgiamo quotidianamente”. Parla così il centrocampista della Carrarese Filippo Melegoni ai canali ufficiali del club sottolineando come ci sia anche qualche rammarico per questo avvio di stagione: “Ad ogni modo, credo sia innegabile che un po’ di rammarico, per qualche partita in cui avremmo potuto ottenere risultati diversi, c’è. Ne abbiamo parlato tutti insieme con lo staff e pur consapevoli di poter migliorare e crescere in alcuni aspetti, siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta per continuare a lottare insieme verso i nostri obiettivi”.

Melegoni continua soffermandosi ancora sul lavoro svolto nella pausa: “Abbiamo lavorato davvero con grande intensità durante questa sosta, capitata secondo me nel momento giusto. Infatti, aver avuto un weekend di pausa dagli impegni ufficiali ci ha dato la possibilità di analizzare con calma alcune situazioni di gioco, nelle quali abbiamo commesso degli errori, limando, al contempo, alcuni dettagli legati sia alla fase difensiva che a quella offensiva”.

Infine uno sguardo al suo campionato e alla continuità ritrovata: “Per quanto riguarda l’aspetto personale sono sempre stato a disposizione del mister e adesso sono contento di aver ritrovato, soprattutto nell’ultimo periodo, una certa continuità in termini di minutaggio, come si è visto nei novanta minuti disputati nell’amichevole contro il Pisa. Comunque, anche sotto l’aspetto mentale, che è sempre un profilo importante, sto bene e penso di aver ritrovato un mio equilibrio”.