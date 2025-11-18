Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito

In attesa di notizie al Tribunale per il dissequestro delle quote che darà il via libera definitivo al passaggio di proprietà del Rimini, il proprietario in pectore Nicola Di Matteo ha chiesto tramite l’avvocato – e futuro direttore generale - Luigi Petritola una delega per poter essere già operativo in attesa delle formalità da completare. Lo riferisce l’edizione on line del Corriere Romagna spiegando che se la richiesta sarà accolta, Di Matteo e tutti gli uomini del suo gruppo si sposteranno in sede e vivranno in prima persona tutte le vicende biancorosse. Così come potranno andare allo stadio durante gli allenamenti e le partite casalinghe.

Nel frattempo il tecnico Filippo D’Alesio è stato convocato dal nuovo gruppo per un incontro in cui si è parlato delle questioni relative alla squadra che sta vivendo un momento di flessione con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare, un rendimento che rende più difficoltoso l’obiettivo salvezza già fortemente compromesso dalle penalizzazioni. Ricordiamo che D’Alesio aveva già incassato la piena fiducia da parte del futuro patron una settimana fa.

Infine il direttore sportivo Michele Ciccone nella giornata di ieri si è recato a Firenze per un appuntamento con un procuratore. L’uomo mercato sta muovendo infatti un po' le acque alla ricerca soprattutto di rinforzi offensivi, magari da inserire nella squadra già ora senza dover aspettare la riapertura dei trasferimenti a gennaio.