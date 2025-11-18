Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte

In casa Sampdoria si è tornati in campo per preparare al meglio la sfida di lunedì prossimo contro la Juve Stabia. Lo staff tecnico guidato da Foti e Gregucci possono contare sul rientro in gruppo del centravanti Massimo Coda anche se è ancora molto lunga la lista dei giocatori che hanno lavorato a parte anche nella giornata odierna. Di seguito il report pubblicato dal sito del club blucerchiato:

"La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo due giorni di stacco i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera (ore 20.30) con la Juve Stabia. In attesa dei rientri dei nazionali – Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić – lo staff tecnico ha sottoposto la squadra ad una seduta caratterizzata da prevenzione in palestra, attivazione, esercitazioni tecniche sul campo principale, lavoro fisico a secco con il professor Franco Ferrini e partitelle su vari spazi.

Con il gruppo anche Massimo Coda, gestione tra palestra e massaggi per Antonin Barák. Giorgio Altare, Francesco Conti, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Terapie per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta".