Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte

Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
ieri alle 23:49Serie B
Tommaso Maschio

In casa Sampdoria si è tornati in campo per preparare al meglio la sfida di lunedì prossimo contro la Juve Stabia. Lo staff tecnico guidato da Foti e Gregucci possono contare sul rientro in gruppo del centravanti Massimo Coda anche se è ancora molto lunga la lista dei giocatori che hanno lavorato a parte anche nella giornata odierna. Di seguito il report pubblicato dal sito del club blucerchiato:

"La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo due giorni di stacco i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera (ore 20.30) con la Juve Stabia. In attesa dei rientri dei nazionali – Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić – lo staff tecnico ha sottoposto la squadra ad una seduta caratterizzata da prevenzione in palestra, attivazione, esercitazioni tecniche sul campo principale, lavoro fisico a secco con il professor Franco Ferrini e partitelle su vari spazi.

Con il gruppo anche Massimo Coda, gestione tra palestra e massaggi per Antonin Barák. Giorgio Altare, Francesco Conti, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Terapie per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni e Alex Ferrari. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta".

Articoli correlati
Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi
Frosinone, Alvini su Coda: "Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia"... Frosinone, Alvini su Coda: "Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia"
Sampdoria-Frosinone 1-1, le pagelle: Zilli illude i ciociari. Coda acciuffa il pari... Sampdoria-Frosinone 1-1, le pagelle: Zilli illude i ciociari. Coda acciuffa il pari
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte... Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere... Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada... Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per... Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo... Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"... Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul... Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"... Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
3 Aldo Serena: "Non ho capito Conte, forse è la sua ennesima rivoluzione"
4 19 novembre 1995, l'esordio di Buffon contro il Milan di Roberto Baggio e Weah
5 Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenità
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia a picco nel ranking FIFA: addio prima fascia ai Mondiali (se ci andremo)
Immagine top news n.1 Playoff Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: in semifinale tornano vecchi incubi
Immagine top news n.2 Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera e Austria
Immagine top news n.3 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.4 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.5 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.6 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.7 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Collavino chiude la porta in faccia alle big: "Atta a gennaio rimane"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, De Bruyne è in Belgio: visita alla nazionale e festa dopo la qualificazione al Mondiale
Immagine news Serie A n.3 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
Immagine news Serie A n.4 Aldo Serena: "Non ho capito Conte, forse è la sua ennesima rivoluzione"
Immagine news Serie A n.5 Giannini e la corsa-salvezza: "Sarà sfida tra 5 squadre. Il Lecce ha tutto per farcela"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano: "Mi ispiro ad Hamsik, grandissimo capitano e giocatore eccezionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Immagine news Serie C n.3 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Silvestro: "Paghiamo a caro prezzo gli errori. Dobbiamo far punti, anche rischiando"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?