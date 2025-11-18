Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:04Serie B
Tommaso Maschio

In casa Pescara continuano i lavori del neo tecnico Giorgio Gorgone in vista della sfida contro il Catanzaro che aprirà venerdì sera la tredicesima giornata di Serie B. Il neo tecnico abruzzese può rallegrarsi per il rientro in gruppo di quattro giocatori anche se si è fermato il duttile centrocampista Luca Valzania per influenza. Questo il report dell'allenamento odierno:

"Prosegue la preparazione dei biancazzurri allo stadio Mastrangelo di Montesilvano, dove il gruppo ha sostenuto una seduta di lavoro pomeridiana interamente svolta in campo. Il programma ha previsto lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche, con partitella finale.

Assente Valzania, fermato da sintomi influenzali. Buone notizie invece dal fronte recuperi: è rientrato in gruppo Tsadjout, così come Oliveri Okwonkwo e Kraja. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Olzer e Merola.

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento, a porte chiuse, sempre allo stadio Mastrangelo di Montesilvano".

