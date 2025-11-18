Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera e Austria

Ultime partite di qualificazione, ultimi verdetti anche nella zona UEFA. Spagna, Belgio, Svizzera, Austria e Scozia sono le ultime cinque qualificate al Mondiale: un gol di Tierney al 93' fa impazzire di gioia Hampden Park (poi McLean completa la festa), i britannici battono 4-2 la Danimarca (in 10 per mezzora) e la condannano agli spareggi, dove ci saranno anche Bosnia, Turchia e Kosovo.

La sfida per il secondo posto del Gruppo J se l'aggiudica il Galles, che sommerge clamorosamente e condanna la Macedonia del Nord al terzo posto e al playoff, dove potrebbe affrontare - ancora una volta - l'Italia. Stessa sorte anche per la Romania, che chiude travolgendo San Marino. Da segnalare le reti di McTominay (rovesciata), Hojlund, Lochoshvili, Saelemaekers e la doppietta di De Ketelaere.

Austria - Bosnia 1-1: 12' Tabakovic (B), 78' Gregoritsch

Belgio - Liechtenstein 7-0: 3' Vanaken, 34' e 41' Doku, 52' Mechele, 55' Saelemaekers, 57' e 59' De Ketelaere

Bielorussia - Grecia 0-0

Bulgaria - Georgia 2-1: 10' Rusev, 24' Krastev, 88' Lochoshvili (G)

Galles - Macedonia del Nord 7-1: 18' rig., 75' e 82' rig. Wilson, 21' Brooks, 23' Miovski (M), 37' Johnson, 57' James, 88' Broadhead

Kosovo - Svizzera 1-1: 47' Vargas, 74' Muslija (K)

Romania - San Marino 7-1: 2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi, 29' Baiaram, 43' Man, 57' aut. Valentini, 76' Hagi, 82' Ratiu, 85' rig. Munteanu

Scozia - Danimarca 4-2: 3' McTominay (S), 57' rig. Hojlund, 78' Shankland (S), 82' Dorgu, 93' Tierney (S), 98' McLean

Spagna - Turchia 2-2: 4' Olmo, 42' Gul (T), 54' Ozcan (T), 62' Oyarzabal

Svezia - Slovenia 1-1: 64' Elsnik, 86' Lundgren (Sv)

CLASSIFICHE

Gruppo B

Svizzera 14

Kosovo 11

Slovenia 6

Svezia 1

Gruppo C

Scozia 13

Danimarca 11

Grecia 7

Bielorussia 2

Gruppo E

Spagna 16

Turchia 13

Georgia 3

Bulgaria 3

Gruppo H

Austria 19

Bosnia 17

Romania 13

Cipro 8

San Marino 0

Gruppo J

Belgio 17

Galles 16

Macedonia del Nord 13

Kazakistan 8

Liechtenstein 0