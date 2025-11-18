Lazio, Belahyane non convince Sarri: dalla Francia lanciano l'interesse di due club di Ligue 1

Reda Belahyane potrebbe essere uno dei primi nomi in uscita dalla Lazio nel mercato di gennaio. Il centrocampista marocchino, arrivato meno di un anno fa, non è riuscito a convincere Maurizio Sarri in questo avvio di stagione e il suo minutaggio lo conferma: soltanto 154 minuti complessivi nelle prime undici giornate di campionato, impreziositi da un unico assist, troppo poco per guadagnarsi spazio stabile nelle rotazioni biancocelesti.

Secondo quanto riportato dal portale francese But Football Club, il club capitolino sarebbe pronto a valutare offerte per il giocatore, che non rientra più nelle priorità tecniche di Sarri. In estate il Como di Cesc Fabregas aveva provato a inserirsi, ma il blocco del mercato imposto alla Lazio aveva di fatto congelato ogni trattativa. Ora però lo scenario è cambiato e il centrocampista può tornare appetibile per diverse società.

In Francia - si legge - lo seguono con attenzione Olympique Marsiglia e Rennes, entrambe a caccia di rinforzi per la mediana e convinte che Belahyane possa rappresentare un’occasione interessante. Per il classe 2004 si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1, dove aveva mosso i primi passi con la maglia del Nizza prima del trasferimento in Italia, via Verona. La Lazio ascolterà le proposte: gennaio potrebbe segnare la fine precoce dell’avventura romana di Belahyane, alla ricerca di un progetto che gli offra minutaggio e continuità.