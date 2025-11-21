Nuovi investitori nel Cagliari, ma Giulini resta alla guida: "Rafforzato il nostro futuro"

Importante novità giunta dal Cagliari in queste ore: il club sardo ha infatti annunciato l'arrivo in società di una cordata di investitori americani, facenti riferimento a Maurizio Fiori, sardo di origine. Fiori è amministratore delegato del fondo americano Praxis Capital Management.

Come si legge dal comunicato, è bene precisare dunque che l'ingresso di questi investitori è finalizzato all'acquisto di una partecipazione "di minoranza qualificata". Il Presidente Tommaso Giulini dunque resterà alla guida del club, affiancato dalle nuove figure. "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro", ha affermato il presidente Giulini.

Un ingresso che già dal principio si propone di aiutare il club nell'intento di sviluppare il nuovo stadio, come già accaduto in altre piazze, oltre che più in generale per "la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio".

Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione.

Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale.