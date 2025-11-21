Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman

© foto di Claudia Marrone
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:26Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nelle fila della Nazionale statunitense femminile che affronterà l’Italia in due amichevoli - il 28 novembre a Orlando e il 1° dicembre a Fort Lauderdale – non ci sarà una delle stelle del calcio mondiale come Trinity Rodman. L’attaccante nonostante sia a disposizione del Washington Spirit per la finale del campionato contro il Gotham FC non è stata infatti inserita dalla ct Emma Hayes nella lista delle convocate.

La calciatrice si era infortunata lo scorso 15 ottobre riportando una distorsione al legamento collaterale mediale, ed era tornata in campo solo la scorsa settimana. Per questo non è stata chiamata come spiega la ct: “Parliamo ogni settimana dei suoi progressi. Ha avuto la fortuna di mettere qualche minuto nelle gambe con lo Spirit, ma sta ancora lavorando per tornare al 100%. - ha dichiarato Hayes – Trinity vuole più di chiunque altra essere in campo con questa maglia, ma rientrare ora sarebbe prematuro”.

Di seguito la lista delle convocate:
Portiere: Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Jordan Silkowitz (Bay FC)
Difenditrici: Jordyn Bugg (Seattle Reign FC), Emily Fox (Arsenal), Naomi Girma (Chelsea), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Izzy Rodriguez (Kansas City Current), Emily Sams (Orlando Pride), Emily Sonnett (Gotham FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave), Kate Wiesner (Washington Spirit).
Centrocampiste: Croix Bethune (Washington Spirit), Sam Coffey (Portland Thorns), Lindsey Heaps (OL Lyon), Jaelin Howell (Gotham FC), Claire Hutton (Kansas City Current), Rose Lavelle (Gotham FC) Lily Yohannes (OL Lyon).
Attaccanti: Jameese Joseph (Chicago Stars), Catarina Macario (Chelsea), Olivia Moultrie (Portland Thorns), Emma Sears (Racing Louisville), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Alyssa Thompson (Chelsea).

