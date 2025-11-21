Al via la lunga rincorsa azzurra di Pinamonti e Berardi: l'obiettivo è esserci il 26 marzo

Lunedì sera Sassuolo-Pisa chiuderà il programma della 12esima giornata. Diretta testuale su TMW

Il Sassuolo di mister Grosso è in questo momento una delle migliori sorprese della Serie A 2025/26. La squadra neroverde dopo undici giornate si ritrova alle porte delle zone europee, ottava in classifica grazie ai sei punti conquistati nelle ultime tre giornate di campionato. Lunedì Domenico Berardi e i suoi compagni chiuderanno il programma del 12esimo turno al Mapei contro il Pisa, una sfida tra neopromosse che però oggi hanno rose e prospettive molto diverse. Se da un lato i toscani tornati in Serie A dopo 34 anni hanno nella salvezza il grandissimo obiettivo, dall'altro il Sassuolo un anno fa s'è ritrovato in Serie B quasi per scambio. E oggi sta confermando che questa rosa ha poco o nulla a che fare con la zona salvezza.

Nella rosa del Sassuolo ci sono infatti tanti nazionali. C'è chi come Kristian Thorstvedt ci ha nettamente battuto domenica scorsa con la sua Norvegia, c'è chi come Koné col Canada ha prima segnato e poi è stato espulso. C'erano in totale ben 14 calciatori, compreso quel Doig che con la sua Scozia ha staccato il passo Mondiale al termine di un'esaltante vittoria contro la Danimarca.

C'è poi nella rosa neroverde chi la Nazionale proverà a conquistarla o a riconquistarla nei prossimi mesi. "Ci spero nella convocazione, dentro di me a volte mi stritola - ha dichiarato il una recente intervista Andrea Pinamonti -. Non ho mai detto di voler essere titolare fisso della nazionale, ma magari in un'opportunità ci ho sempre sperato e ci spero tutt’ora perché lavorando e mettendoci impegno, facendo vedere le cose in campo, prima o poi gli obiettivi si riescono a realizzare". Chi invece punta a ritornarci è il capitano, è quel Domenico Berardi che nel 2021 fu tra i protagonisti della vittoria dell'Europeo. "Riconquistare la maglia azzurra con il Sassuolo sarebbe magnifico", ha detto recentemente il numero 10 neroverde.

Il prossimo appuntamento azzurro è fissato per il 26 marzo, semifinale play-off contro l'Irlanda del Nord. Per entrambi c'è tutto il tempo (e visti i risultati anche lo spazio...) per rientrare nel giro della Nazionale: la lunga rincorsa partirà lunedì, in una sfida tra neopromosse molto diverse tra loro.