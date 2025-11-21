Carrarese-Reggiana, i convocati di Dionigi: out in due. Rienta Rozzio e altri 3

Attraverso i propri canali ufficiali la Reggiana ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Davide Dionigi per il match in programma domani contro la Carrarese, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto all'ultimo match disputato prima della sosta, risulta assente Tripaldelli in difesa e Basili a centrocampo. Tornano, invece, a disposizione Seculin in porta, Rozzio e Quaranta in difesa oltre a Reinhaert a centrocampo.

Portieri: Motta, Seculin, Saro

Difensori: Papetti, Bozzolan, Rozzio, Quaranta, Libutti, Bonetti, Magnani

Centrocampisti: Stulac, Vallarelli, Charlys, Reinhaert, Rover, Bertagnoli, Mendicino, Portanova

Attaccanti: Marras, Novakovich, Tavsan, Gondo, Lambourde, Girma

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico degli emiliani ha dichiarato: "Più che recuperati al 100%, abbiamo visto aggregarsi diversi calciatori che hanno intanto smaltito i propri infortuni, penso a Reinhart e Rozzio, ma c'è ancora da rimetterli a posto per evitare nuove ricadute che sarebbero per noi un grosso problema. Son giocatori che devono ritrovare la condizione per giocare 90'. L'unico su cui ho dubbi è Quaranta, si è allenato con noi da oltre 10 giorni ma va valutato, intanto che gli altri hanno bisogno di essere ricondizionati. Girma, Marras e Gondo sono a posto, ma valuteremo se partiranno o meno dall'inizio: ho i soliti dubbi di formazione, chi starà meglio e sarà più idoneo giocherà".